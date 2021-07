Entrées en playlist : les nouveautés à écouter sur VivaCité

Nolwenn Leroy : " Brésil Finistère "

Retour gagnant pour la chanteuse bretonne avec ce superbe titre écrit et composé par Benjamin Biolay.

Ed Sheeran : " Bad Habits "

La star britannique revient avec un titre mature co-écrit par Johnny McDaid du groupe Snow Patrol.

Doja Cat : " Kiss me more "

On se souvient de " Say so " qui fut un des hits de l’été dernier, la chanteuse américaine remet le couvert cette année avec ce nouveau single qui a tous les ingrédients pour réussir.

Doria D : " Jeune et con "

Hyper talentueuse, cette jeune belge a explosé avec " Dépendance " début de cette année, elle confirme avec cette relecture du classique de Saez.

Antoine Delie : " Peter Pan "

Découvert sur le plateau de The Voice France, ce jeune belge nous a éclaboussés de son talent avec son single " Dis-moi " et maintenant avec cet imparable " Peter Pan ".

Ola : " Tell me less "

C’est dans The Voice Belgique qu’Ola Polet s’est illustré avant de confirmer avec les singles " Long Night " et " Tell me less " que vous avez pu découvrir en live dans le 8/9.