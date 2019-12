Engagée grâce aux dons Viva for Life, Shana aide les mamans en grande difficulté

Echoline, association carolorégienne, accompagne des parents en grande difficulté. Souvent des mamans seules, des familles monoparentales comme on en voit beaucoup dans Viva for Life. Ces personnes sont en manque de repères.

Shana Bétinville, éducatrice spécialisée chez Echoline, a pu être engagée grâce à vos dons sur Viva for Life. Elle se rend à domicile pour accompagner les 15 familles que l’association suit, ainsi que pour redonner confiance aux mamans, les aider à retrouver les bons gestes avec leurs enfants.

"Ces mamans n’ont pas eu beaucoup de soutien de leurs parents. Elles doivent se reconstruire toute seule. Des choses qui nous semblent faciles comme le moment du biberon ne le sont pas. Le lien entre enfant et parent est difficile à créer car les mères n’ont elles-mêmes pas pu bénéficier d’un sentiment de sécurité dans leur relation avec leurs parents. Parfois, elles sont tellement prises par des problèmes personnels (administratif, relationnels, …) qu’elles n’entendent pas les cris du bébé ou ne savent pas dire pourquoi leur bébé pleure. Pour elles, c’est difficile, il faut les aider à trouver les réponses, et la confiance. Il faut aussi leur montrer les gestes, car souvent, elles ne savent pas ou elles n’osent pas, elles ont peur de mal faire. Il faut le faire avec elles. On cible un peu plus les difficultés après."

Bref, l’association Echoline permet d’alléger tous ces problèmes, d’apporter une solution à certains de leurs problèmes pour qu’elles se recentrent sur leur enfant. Il s'agit tantôt d'une aide administrative, tantôt d'un accompagnement au CPAS ou dans les services de santé mentale si elles ont besoin d’être suivies par un psychologue. Tout cela permet d’alléger la charge financière, administrative et psychologique.

Tout ceci nous rappelle que personne ne naît parent et que lorsqu’on est déjà en grandes difficultés en tant qu’adulte, l’arrivée d’un petit être peut encore plus fragiliser les mamans. Le rôle de maman est un rôle qui s’apprend. C’est à ce niveau que l’impact des associations de terrain comme Echoline se fait sentir.