Enchères : Le Disque d'Or de Kendji Girac adjugé à 4.100€

Après plus d’un an d’absence, Kendji Girac, vainqueur de la saison 3 de The Voice France, fait son grand retour avec un troisième album intitulé " Amigo ". Co-écrit par Damso et Vianney, l’album s’est rapidement hissé dans les ventes pour devenir disque d’or avec des titres comme " Tiago " ou encore " Pour oublier ".

Kendji Girac, c’est plus de deux millions de ventes à son actif un cumul d’un milliard de vues sur YouTube pour l’ensemble de ses clips. C’est aussi des récompenses : trois NRJ Music Awards, 3 victoires à la Chanson de l’année.

Pour l’histoire, le chanteur grandit l’été sur les routes et passe les hivers en Dordogne. Scolarisé au gré des déplacements familiaux, il arrête les études à 16 ans après le collège, et travail dans l'entreprise de son père et se consacre à sa passion, la musique.

C’est son oncle, convaincu par son talent, qui postera en 2013 une vidéo de sa reprise du titre " Bella " de Maitre Gims dans un style gitan. La suite, vous la connaissez, The Voice France puis le début d’une carrière musicale.

Le Disque d’Or " Amigo " sera aux enchères au profit de Viva for Life ! Rendez-vous le dimanche 16 décembre dès 10h sur les ondes de VivaCité pour la conclusion de l’enchère ! Kendji Girac invitera le meilleur enchérisseur à le rencontrer le mardi 18 décembre à Nivelles pour lui remettre et lui dédicacer son Disque d’Or!