En Suède, un restaurant suédois veut en finir avec le gaspillage 

Dans la ville de Malmö, le restaurant Spill a trouvé un moyen efficace de lutter contre le gaspillage alimentaire. Explications.

Dans l’assiette qu’Erik Andersson, un chef suédois, apporte à ses clients, vous trouverez des ingrédients qui étaient destinés à être jetés à la poubelle. Avec cette initiative écologique, Erik Andersson espère ainsi lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.

Plus qu’un concept, ce restaurant est, aux yeux de son copropriétaire, un engagement. "Prenons l'exemple de la viande : vous nourrissez la bête, vous la tuez, vous l'emballez, vous la distribuez aux fournisseurs. Et puis vous ne la vendez pas", explique-t-il. "Donc vous devez la jeter. Personnellement, je ne comprends pas. On a tout faux", poursuit Erik Andersson.

Zéro gaspillage !

Une fraise un peu trop mûre ? Une boite de conserve légèrement abimée ? Des carottes tordues ? Impossible pour ce chef suédois d’en faire une raison valable et légitime de jeter ces aliments. Ainsi, dans son restaurant, tout gaspillage est banni. Vous pourrez tomber sur ce restaurant dans la ville de Malmö, une ville suédoise réputée pour ses initiatives environnementales avant-gardistes.

Emma Borjesson du département de l’environnement de la ville assure d’ailleurs que la ville a pour objectif "de produire tous les aliments bios d’ici 2020". "Nous voulons réduire les coûts d'émission des aliments de 40 %", a-t-elle par ailleurs fait valoir.

Selon l’ONU, environ un tiers, soit 1,3 milliard de tonnes, des denrées produites pour la consommation humaine sont gaspillées chaque année.