En Suède, le fait de prendre l'avion est devenu une honte !

Mais pourquoi cette réticence affirmée des Suédois face à l'avion ? Et pourquoi cette tendance se développe-t-elle aussi progressivement dans d'autres pays ?

Les Suédois sont particulièrement avancés dans leur transition écologique et sensibles à la protection de notre planète. Aussi, des visages comme celui de Greta Thunberg, jeune militante de 16 ans, ont fait le tour du monde. Lorsque l'adolescente s'est rendue au Forum de Davos, elle a opté pour le train. "J’ai cessé de prendre l'avion pour des raisons liées au climat", a-t-elle justifié. Une attitude qui a pris une ampleur dans le pays scandinave puisque de plus en plus de Suédois ont honte de prendre l'avion, voire s'y refusent.