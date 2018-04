En Neuvice, une rue aux multiples activités !

Direction une rue où tout est possible. En Neuvice et non pas rue Neuvice, relie la place du marché au pont des Arches. Mais que peut-on trouver là bas ? On commence par un hôtel…

Hôtel Neuvice - n°45

Prendre son petit déjeune dans un cadre à mille lieux des grandes chaines hôtelières, c’est possible à l’hôtel Neuvice. Cet établissement a un style traditionnel et moderne. Les beaux jours reviennent peu à peu, l’occasion de prendre un petit verre dans la petite cour intérieure de cet hôtel. Rassurez-vous, pour les soirées plus fraîches, l’espace bibliothèque avec son feu ouvert est très confortable.

El Senor Duck Napo Estaminet - n° 5

Amateur de bières, ici vous trouverez un large choix de bières au fût mais aussi en bouteille. Napo, le tenancier, sera à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. La décoration, du style à l’ancienne, apporte du cachet à l’établissement. Mais ce n’est pas tout, au El Senor Duck Napo Estaminet, vous pouvez aussi venir supporter les diables rouges tout en sirotant une bonne bière. Ambiance garantie !

Chez Grifo artisan glacier - n°18



Qui dit le retour du printemps dit aussi le retour des glaces. Laurent Grifo vous propose des glaces artisanales mais surtout préparées avec amour. Si vous aimez l’originalité, ici vous pouvez même gouter une glace aux asperges ! Sur les temps de midi, Laurent et sa femme Joanie proposent un petit plat par jour.

Atelier magasin arqontemporain – 26

Pour le plaisir des yeux, nous vous proposons de venir découvrir cette grande exposition où beaucoup d’œuvres sont exposées. La spécialité des lieux c’est la peinture sur plexiglas. Des formes, des dessins, des éclaboussures toujours accompagnés d’une petite note qui colle à merveille à l’oeuvre réalisée. Ici, vous pouvez même créer votre œuvre personnelle.

Chez Uguzon - n° 36

Nous terminons avec un belle sélection de fromages. Ils sont sélectionner par le deuxième meilleur fromager de Belgique, Frédéric Joassart. Grâce à lui, vous pourrez même accompagner votre fromage d’un bon vin car ce fromager est aussi caviste ! Chez Uguzon vous trouverez aussi du pain bio, des confitures de fruits sauvages, des huiles bio et encore des produits laitiers de toutes sortes.

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”.