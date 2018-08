"En eaux troubles" fait chavirer "Mission : Impossible - Fallout" au Box-office mondial

Le film d'action avec Jason Statham et Ruby Rose a détrôné Tom Cruise et Henry Cavill pour son premier week-end au box-office. "En eaux troubles" arrive en tête tandis que "Mission : Impossible - Fallout" chute à la quatrième place. Pourtant, le film réalisé par Christopher McQuarrie cumule plus de 437.5 millions de dollars dans le monde. Deux autres films chinois complètent le box-office mondial de ce week-end.

Le film d'action "En eaux troubles" remporte la première place au box-office mondial après sa sortie en Chine et aux Etats-Unis. Le long-métrage réalisé par Jon Turteltaub a cumulé 141.3 millions de dollars pour son premier week-end. Une performance pour ce film mêlant action et science-fiction qui signe le meilleur démarrage de l'année sur le sol américain pour Warner Bros.. Avec 44.5 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, "En eaux troubles" devance ainsi "Ready Player One" de Steven Spielberg qui avait récolté 41.8 millions de dollars et "Ocean's 8" avec 41.6 millions de dollars.

L'adaptation cinématographique de la série chinoise "iPartment" décroche la seconde place du classement avec 80 millions de dollars récoltés ce week-end. L'histoire suit une bande de jeunes gens dans la vingtaine, vivant dans le même immeuble. Souvent critiqué pour avoir repris plusieurs intrigues des séries cultes "Friends" ou encore "How I Met Your Mother", le film marque les retrouvailles des acteurs presque dix ans après l'arrêt de la série en 2009. Aucune date de sortie n'est prévue pour la France.

Un autre film chinois clôt ce podium. "The Island", réalisé par Huang Bo, se classe troisième avec sa comédie dramatique. Le film, qui suit des collègues naufragés sur une île, a engrangé plus de 77.4 millions de dollars pour son premier week-end au box-office mondial. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée sur le sol français.

"Mission : Impossible - Fallout" résiste à la concurrence avec 58.4 millions de dollars de plus récoltés tout de même ce week-end. Le film d'action issu de la franchise avec Tom Cruise et Henry Cavill cumule plus de 437 millions de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie.

Top 10 du Box-office mondial (en millions de dollars) :

1. En eaux troubles - 141.3

2. iPartment - 80

3. The Island - 77.4

4. Mission : Impossible - Fallout - 58.4

5. Mamma Mia ! Here We Go Again - 27.3

6. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 22.2

7. Les Indestructibles 2 - 18.1

8. Jean-Christophe & Winnie - 16.2

9. Along With The Gods : The Last 49 Days - 16

10. The Spy Gone North - 15