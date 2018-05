Emploi : une après-midi dédiée au recrutement

La veille de l’évènement, les participations sont confirmées et plusieurs emplois sont à la clé ! De nombreuses entreprises de la région seront présentes à la recherche du candidat idéal.

Les employeurs seront : Eloy, Sprimoglass, Indusys Technologies, Press, Tools and Services, Kauffman, la Police (pour la zone SECOVA), l’administration communale de Sprimont, ainsi que plusieurs sociétés de Titres-services (Steppes Services, IL&C Titres-Services, Aqualia Services et Proxy-Services) et des agences Interim (DAOUST, Lem Interim et Equip Interim).

Le secteur médical et paramédical sera représenté par la Centrale de Service à Domicile ainsi que la résidence CHC Carrefour Saint-Antoine (également présente pour les recrutements dans le cadre du projet du Mont Légia).

Le FOREM, avec le service de Conseillers aux entreprises, sera présent avec les différentes offres d’emploi de la région.

Plusieurs partenaires de l’insertion professionnelle se joindront à nous : la Maison de l’emploi de Comblain-au-Pont, la MIREL, SPOT et la Cellule Emploi d’Aywaille.

Le GREOVA et l’ADL de Comblain-au-Pont (qui apportera une information concernant les personnes souhaitant développer leurs activités comme indépendant), les acteurs du développement local et économique, participeront également.

Pas de convocation au salon mais bien une invitation aux chercheurs d'emploi, il s'agit d'une réelle opportunité pour eux mais aussi pour les entreprises qui acceptent de participer de trouver le/la candidat(e) idéal(e).

Perspectives emploi se déroulera le vendredi 4 mai 2018 de 14h à 18h, au Centre d’Interprétation de la Pierre de Sprimont (anciennement Musée de la Pierre).

En pratique

Perspectives Emploi – Salon du recrutement

Vendredi 4 mai 2018 de 14h à 18h

Centre d’Interprétation de la Pierre, rue Joseph Potier à 4140 Sprimont.

Entrée libre.

Une organisation des Cellules Emploi des communes de Sprimont et d’Aywaille

Plus d’infos sur www.sprimont.be – www.aywaille.be + page Facebook " Perspectives Emploi 2018 "