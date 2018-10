Embarquez pour New-York avec Navii !

Vous aviez découvert ce jeune auteur-compositeur-interprète français de 23 ans sur Vivacité en 2015 grâce à son tube "J'écoute du Miles Davis".

L'année suivante il publiait son premier album "Tout se donner" porté par le single "Turbulences" et se produisait en live sur la scène de Viva For Life à Charleroi.

Actuellement en studio pour la préparation de son nouvel album, il lance un single éclaireur cette semaine !

Intitulé "New York 90", il a été produit par le phénoménal groupe Hyphen Hyphen !

Intitulé "New York 90", il a été produit par le phénoménal groupe Hyphen Hyphen !