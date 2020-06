Le saviez-vous ? Il existe, en Belgique, un " Petit Train du Bonheur " ! Qui n’aurait pas envie d’y embarquer ?

Tout a commencé lorsque quelques passionnés du rail ont décidé de réhabiliter l’ancienne voie de chemin de fer SNCB reliant Braine-L’alleud à Braine-le-Comte en y organisant un petit train touristique. L’aventure du "Petit Train du Bonheur" et l’ASBL Rail Rebecq Rognon (R.R.R.) était née ! Depuis plus de 30 ans maintenant, des locomotives à vapeur centenaires transportent les visiteurs chaque dimanche et jours fériés, de mai à septembre.

Parfait pour une escapade en famille, entre amis ou même en amoureux, le "Petit Train du Bonheur " parcourt durant 4 kilomètres la splendide campagne Rebecquoise en longeant la Senne et la "Vallée des Oiseaux". Au terminus (à l’ancienne gare de Rognon), la plaine de jeux de Mamilou attend les enfants qui souhaitent se défouler en milieu de parcours. Le retour s’effectue en sens inverse avec une halte au " Bloc U " où il est possible de visiter les autres installations du R.R.R. et de se désaltérer dans le "Ranch". L’itinéraire dure environ 1h20.