Elles se battent à l'infini

Murielle nous soufflera en l’esprit tout le respect et l’importance de ces femmes, de ces hommes qui se mobilisent face au cancer. Elle souligne toute l’utilité de ces associations qui se mobilisent autour de cette cause.

La prévention - le dépistage, c’est essentiel. L’association " Pink Ribbon" en plus de sensibiliser à cela mène aussi une véritable réflexion tout autour de ces circonstances de vie. Le ruban représente l’infini parce que ces femmes se battent à l’infini, elles sont entourées bien souvent et tout cela rayonne d’amour infini.

Octobre est le mois internationalement dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour Pink Ribbon, c’est l’occasion idéale de renforcer ses actions de sensibilisation et d’encourager le dialogue sur le cancer du sein. Pink Ribbon organise différentes actions destinées à attirer l’attention sur la prévention et le dépistage du cancer du sein.

Les secrets d’une victoire

"L’ASBL " LES SECRETS D’UNE VICTOIRE " by Amel, c’est un projet ambitieux qui se veut rassembleur et fédérateur.

L’objectif : répondre à certains manquements, transformer une lourde épreuve de vie en un projet qui apporte du concret, du positif dans les quotidiens et surtout, du changement quand il s’agit de santé publique. Une présidente en or, onze ambassadrices et un ambassadeur afin d’être encore plus fort(e) s dans la prévention et la sensibilisation #cancer #sein et d’être d’autant plus présent(e) s à travers toutes les régions de Belgique.

Il reste tellement à réaliser ! "

Comment marcher quand on a appris à voler… Ensemble, on va plus loin !

