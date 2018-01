Elle recrée "La Marche Impériale" de Star Wars grâce à une équation mathématique

Dani Ochoa est une jeune fille surprenante ! A 19 ans, elle reproduit la musique de Star Wars avec un simple crayon et un sacré esprit mathématique. Ses vidéos ont récoltées des millions de vues en quelques jours seulement.

Pour certains, les mathématiques n'inspirent rien du tout... mais pour d'autres, c'est tout le contraire. Dani Ochoa est une jeune étudiante en ingénierie optique et alors qu'elle était en train de travailler ses cours de maths, son esprit créatif s'est emballé. C'est en écrivant "x+4" qu'elle s'est rendu compte que le frottement de la mine de crayon sur sa feuille de papier lui rappelait quelque chose.

Après trois fois, Dani réalise qu'il s'agit du début de "Cantina", une musique de Star Wars. "J'ai envoyé un enregistrement de ce son à des amis qui m'ont encouragé à poursuivre sur ma lancée", explique la jeune fille avant d'ajouter : "En une heure, j'avais inventé une équation dont le bruit reflétait parfaitement la musique."

Visiblement fan de la saga Star Wars, la jeune fille ne s'arrête pas là et recrée également "La Marche Impériale", composée par John Williams. En inventant des équations mathématiques et en les couchant en rythme sur le papier, elle séduit les internautes et fait le buzz.

La vidéo de son équation "Cantina" a déjà été vue plus de 7 millions de fois sur YouTube et celle de "La Marche Impériale" près de 2,5 millions de fois ! Le tout en une semaine à peine. La jeune prodige a récolté aussi plus de 36.000 followers.