Elisabeth Loren, un sosie féminin de Michael Jackson qui affole le web

La jeune femme originaire de Manchester a partagé une photo d'elle sur Twitter qui affole la toile.

Michael Jackson est l'une des superstars les plus louées à travers le monde mais qui dénombre également l'un des plus grands nombres de sosies. Si certains s'approchent des traits du roi de la pop, d'autres ont une ressemblance troublante avec elle.

C'est le cas d'Elisabeth Lorun, qui affole la toile en ce moment avec un cliché diffusé sur son compte Twitter avec en légende Blame it on the boogie, en référence à l'un des titres emblématiques des Jackson 5.

Le cliché compte déjà plus de 100.000 likes, 28.000 retweets et 10.000 commentaires dans lesquels certains fans en viennent à douter du décès de la star, disparue le 25 juin 2009. "Michael Jackson n'est pas mort, il a juste changé de sexe" s'exclame notamment un internaute.

Les yeux en amende, le teint pâle, le nez en trompette et la bouche fine étonnent en effet de leur ressemblance avec Michael Jackson.