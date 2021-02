Edouard Baer se moque des politiques dans une séquence très drôle : "Il faut mentir souple, large"

"Oui, en direct on a envie d’annoncer sa candidature", commence-t-il, "bonsoir, vu ce qu’il se passe, quand on voit ce qu’on entend, sachant ce que l’on sait, en anticipant ce qui va arriver et sans ignorer ce qu’il s’est passé juste avant, il est temps aujourd’hui de dire que ça suffit […] J’ai décidé de faire don de ma personne à la France".

►►► À lire aussi : Benjamin Castaldi dévoile le salaire des coachs de The Voice France et de Nikos Aliagas

Avant d’enchaîner très rapidement et toujours avec humour sur sa candidature aux élections présidentielles 2022 . Une annonce, bien entendu, à ne pas prendre au pied de la lettre, mais qui n’a pas manqué de piquant.

Une séquence télé où l’artiste aux multiples talents a avoué dans un premier temps avoir évité le pire, suite à sa contamination au Covid-19 lors du tournage d’ Adieu Paris , un film réalisé par ses soins dans lequel nous pourrons retrouver Benoît Poelvoorde et François Damiens .

Venu parler de son premier livre Les Élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce qui n’est autre qu’une adaptation du texte de sa pièce, Edouard Baer était de nouveau en très grande forme sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine dans l’émission "C à vous".

Edouard Baer n’a pas encore perdu sa verve légendaire. Invité sur le plateau de "C à vous" pour présenter son nouveau livre, le comédien a régalé le plateau, au gré de moqueries habilement placées, en feignant se présenter à l’élection présidentielle 2022.

Peu après, c’est au tour des hommes politiques de se faire bousculer par le comédien enchaînant vanne sur vanne : " Il faut mentir souple, large. Si on dit "tout ira bien", personne ne peut vous contredire. Pas mentir précis. Si vous dites "demain, tu gagneras 100 euros de plus", bah demain on voit que c’est faux. Tandis que "tout ira mieux", "tout ira bien"… C’est merveilleux ", s'exclame le comédien, avec son style bien caractéristique, avant de s’excuser d’être en "auto-émotion".

Cet homme est un génie

Son entrée en la matière dans l’émission n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes sur la toile qui se sont délectés de ses propos : "Je l’aime trop lui", "Cet homme est un génie", "Le talent et un charme de dingue ! C’est possible d’être plus fan qu’un fan ? Edouard Baer, je vais voter pour vous", "Toujours un grand moment de TV quand Baer est présent sur un plateau", peut-on lire dans les commentaires de la séquence.