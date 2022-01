Eddy Mitchell : "Johnny avait fait de la chimio l’après-midi et le soir il chantait avec toutes ses tripes"

L’auteur de Couleur menthe à l’eau et le taulier restent, avec Dick Rivers , les grands représentants du rock français des goldens sixties. Si les deux derniers sont décédés respectivement en 2017 et en 2019, Eddy Mitchell compte malgré tout poursuivre la longue tradition du rock et du blues tricolore.

La relation entre ces deux vieilles canailles était même presque fusionnelle. Il dédie d’ailleurs son nouveau single, Un petit peu d’amour, à Johnny.

"Ça m’est venu normalement car il faisait partie de ma vie. On s’est connus, il avait 14-15 ans, j’avais un an de plus, j’étais l’aîné. On a vécu des moments extraordinaires ensemble et c’est vrai que c’est mon frangin. On s’est toujours vu, toujours entendu" a-t-il déclaré, donnant au passage son avis sur la disparition de l’interprète de Toute la musique que j’aime : "Il a vécu à 600 à l’heure, c’est pour ça qu’il n'en est pas sorti".

Eddy Mitchell souligne d’ailleurs la force de caractère de Johnny Hallyday : "Dans la tournée des Vieilles Canailles, avec Jacques Dutronc, on se regardait parce que l’après-midi, on savait qu’il avait fait de la chimio. Et le soir, il chantait avec ses tripes et ça c’était extraordinaire".