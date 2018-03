Ecosia... Un moteur de recherche au profit de la reforestation !

Un an plus tard... déjà plus de 22 554 730 arbres plantés !

Reboiser les forêts grâce à un moteur de recherche... Oui, c'est possible !

Ecosia est un moteur de recherche caritatif qui reverse 80% de ses revenus publicitaires à un programme de reforestation présent partout dans le monde. Ecosia permet ainsi la plantation d'arbres au Burkina Faso, au Pérou et à Madagascar.

Le 29 mars 2017, alors que le trafic du site internet Ecosia culmine à 57 millions de visites mensuelles d'après Similarweb, le moteur de recherche avait franchi la barre des 7 000 000 d'arbres plantés !

Ce jour, le 9 mars 2018 - près d'un an plus tard...

Ecosia compte plus de 7 M° d'utilisateurs actifs et plus de 22 554 730 arbres plantés !

Comment ça fonctionne ?

Tu fais tes recherches sur le web avec Ecosia - Les publicités liées aux recherches génèrent des revenus pour Ecosia - Le moteur de recherche Ecosia se sert ensuite de ces revenus pour planter des arbres si essentiels à la survie de notre planète.

Pourquoi des arbres ?

Pour UN CLIMAT FRAIS

Les arbres absorbent le CO2, qui constitue l'un des principaux facteurs du changement climatique. Les forêts les plus vastes peuvent aller jusqu'à créer des nuages, qui reflètent alors la lumière du soleil et refroidissent notre planète.

Au nom de la BIODIVERSITÉ

Les forêts sont les systèmes terrestres offrant le plus de diversité. Ils abritent des millions d'espèces, dont une grande partie n'a même pas encore été découverte et étudiée.

Pour la PROTECTION DES SOLS

Les arbres protègent les sols contre l'érosion et rendent la terre productive et fertile. En les abattant, c'est un désert que l'on obtient.

Pour plus d'AIR PUR

En plus de produire de l'oxygène, dont nous avons besoin de pour respirer, les arbres purifient l'air en absorbant les gaz polluants et en filtrant les particules.

Et ça rend LES GENS HEUREUX

Les forêts nous fournissent des aliments sains et bien d'autres produits, qui peuvent être récoltés de manière durable. 1,6 milliards de personnes dépendent des forêts, qui constituent leurs moyens de subsistance.

En faveur de la SÉCURITÉ DE L'EAU

Les forêts régulent les cycles de l'eau, préviennent les inondations, créent des microclimats humides et entraînent la montée du niveau des nappes phréatiques. Elles agissent comme une "éponge" et combattent ainsi la sécheresse.

