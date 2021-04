Dwayne Johnson célèbre les 3 ans de sa fille avec une vidéo surprise de son idole, Aquaman

Très actif sur Instagram, Dwayne Johnson alias The Rock, donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans comme lorsqu’il leur a annoncé avoir été testé positif au covid-19, ainsi que sa femme Lauren Hashian et ses deux petites filles, Jasmine et Tiana. "Je peux vous dire que c’est l’une des situations les plus compliquées et difficiles que nous avons eues à traverser" avait-il notamment lâché, rassurant toutefois sur l’état de santé de ses deux enfants.

"La vérité est que passer tout ce temps à la maison avec mes filles a été une réelle bénédiction dans cette folie que nous traversons tous. Et pour votre gouverne, elle n’a toujours aucune idée que son père est en réalité Maui de Vaiana (NDLR : personnage qu’il incarne dans ce film d’animation Disney)" écrivait-il aussi après avoir chanté avec sa fille sur You’re Welcome de Vaiana lors du premier confinement.