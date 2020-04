Durant le confinement, les "Repair Cafés" s'adaptent et proposent de la réparation à distance

Suivez le guide, on pourrait résumer ainsi l’intervention de ces nombreux bénévoles qui offrent leurs services depuis bien des années déjà au cœur des dits "Repair-Cafés" créés dans de très nombreuses localités.

En ce temps de confinement, la réparation à distance est de mise et peut ainsi toucher de plus près l’un des nombreux objectifs de ces initiatives citoyennes en vous apprenant à réparer par vous-mêmes vos objets sous les tout bons conseils de réparateurs bénévoles. Viser l’autonomie et insuffler le bon réflexe qui consiste à réparer et non plus à jeter ! Ces réparateurs bénévoles sont à vos côtés, par écran interposé certes mais encore et toujours là pour vous guider en cas de panne ou d’entretien utile de vos objets récalcitrants.

On se replonge quelque peu dans l’origine du concept pour ceux et celles qui le découvrent et qui sans nul doute y trouveront une parfaite résonance en ce temps d’entraide citoyenne plus fervente que jamais !