C’est ce que pensent bien des personnes qui ne l’ont jamais testé. On y met toute une imagerie un peu bobo, avec ces postures zen, cool, un peu illuminées mais c’est bien sous-estimer l’impact direct et positif que ces exercices ont sur notre santé et notre esprit. Et qui dit confinement dit, prendre soin de soi et donc on dit Oui au Yoga !

L’ensemble des bienfaits du yoga ne peut s’observer que dans le cadre d’une pratique régulière du yoga , (cela dit le confinement n’est pas prêt de s’arrêter, sans vouloir briser votre moral !) - une pratique occasionnelle ne permettant que de relâcher la pression. (C’est déjà ça en même temps)- Au cours de votre pratique du yoga, vous verrez que c’est une discipline rudimentaire : un tapis de yoga ou des nattes, et le tour est joué. (On vous le disait)

Selon "superprofs", le yoga, c’est comme le Yin et le Yang : c’est la réunion du corps et de l’esprit, sur le plan énergétique. Les bienfaits du yoga sont nombreux :

Du yoga ? Jamais ! Testez en ligne durant le confinement et on en reparle ensuite - © Nitat Termmee - Getty Images

Il y a yoga et yoga

Du yoga ? Jamais ! Testez en ligne durant le confinement et on en reparle ensuite - © SDI Productions - Getty Images

De recherches en recherches on voit qu’il y a plusieurs pratiques de yoga. Important de le savoir afin d’y piocher celui qui vous convient le mieux. On fait le point en reprenant un extrait de cet article RTBF qui s’épanchait sur le propos :

Le Hatha Yoga

C’est la forme de yoga la plus ancienne, la plus traditionnelle et la plus en vogue en occident. Une séance de Hatha Yoga est très complète, composée de techniques de respiration et de relaxation. Il s’agit d’un enchaînement de postures plus ou moins difficiles, mais sans lien entre elles. Plus de souplesse, articulations renforcées, disparition des maux de dos, il permet aussi une meilleure gestion du stress.

L’Ashtanga Yoga

Il est beaucoup plus dynamique et se base sur l’enchaînement de six séries de postures. Le pratiquant passe d’une position à l’autre, et garde certaines poses en se concentrant sur la respiration. De cette façon, on travaille sur les différents systèmes corporels et physiologiques.

Le Iyengar Yoga

Une technique qui découle du Hatha Yoga et qui donne la priorité à l’alignement physique du corps lors des postures. Il y a une manière correcte de faire chaque posture et que chaque étudiant devra être capable, un jour, d’atteindre. Ici, tout est question de patience, de concentration et surtout d’équilibre. L’une des innovations majeures est l’utilisation des accessoires comme des sangles, des blocs, des oreillers, des chaises.

Le Vinyasa Yoga

C’est un Yoga dynamique qui tonifie. Dérivé de l’Ashtanga, on le connaît surtout pour le renforcement musculaire. Les postures se succèdent ici de manière chorégraphiée, avec fluidité et équilibre. Cette pratique sollicite tout le corps, qui se tonifie petit à petit et laisse place à la souplesse.

Et il en existe encore des tas comme l’Acro-yoga, qui mêle méditation et respiration à la gymnastique aérienne. "Mais le point commun entre toutes ces pratiques c’est la respiration, la méditation et la relaxation. Ce qui diffère, c’est la manière d’enseigner. Chaque professeur est différent. Le Yoga c’est aussi une question de caractère, de personnalité, d’expérience et de vécu personnel.

