La mobilité douce, et notamment la pratique du vélo, a connu un très bel élan ces derniers mois. La pandémie de coronavirus n’est certainement pas étrangère à ce fait mais aussi, une météo plus que clémente, des envies de changer son mode de vie, des voiries qui étaient jusqu’à septembre un peu plus désertées, … Tout autant de raisons qui ont mis en selle même les plus novices. Etre posément dans sa bulle, redécouvrir les plaisirs et les bienfaits des balades à vélo ou encore s’initier aux déplacements professionnels en mode deux roues : les adeptes ont explosé le compteur et battus ainsi des records.

Du vélo, par tous les temps

Du vélo sous la pluie ? Ne rebroussez pas chemin, voici le top des équipements à adopter.

Provélo Hainaut

De la vente à la location en passant par des formations, des ateliers d’entretien et réparation, des balades encadrées, des conseils, … Tout cela est en rayon au sein de cette infrastructure Provélo qui a été fortement sollicitée ces derniers temps. Le vélo a vraiment le vent en poupe, il est une pluie d’adeptes qu’il fasse soleil, vent ou pluie : une philosophie de vie 4 saisons.

Du soleil à la pluie.

Vous vous surprenez à penser à ces inconditionnels de la bicyclette ne rien perdre de leur superbe en ces temps pluvieux ! Vous vous sentez alors un peu seul sur ce coup-là car depuis quelques jours, vous avez remis votre monture bien au sec dans le garage ou dans l’abri de jardin. Un "au revoir", certes un rendez-vous qui se profile sous la perspective plus douce et plus lointaine des balades estivales. Vous êtes donc de ceux ou celles qui boudent les plaisirs du vélo par temps plus maussade. Mais pourquoi ? Peut-être n’osez-vous pas mouiller la chemise ? … Et si tout simplement c’était une question d’équipement ?

Parce que oui, cela tient particulièrement à cela, à ce petit plus qui fait toute la différence !

Tout réside dans le bon équipement !

Si vous êtes novices en la matière, probablement vous essaierez-vous à quelques parades vestimentaires qui ne seront pas salutaires. Ne vous avouez pas vaincus pour autant, on a la solution, on a la touche d’inspiration et c’est PROVELO qui nous guide, fort de son expertise.

Alors, pour les plus frileux à l’idée de poursuivre ce bel élan et qui auraient rebroussé chemin, voici les judicieux conseils de Véronique Losseau ; la Présidente de Provélo Hainaut, afin de vous remettre en selle, sur-le-champ !