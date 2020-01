Du stand-up à l'américaine à découvrir au théâtre Jardin Passion à Namur

Du stand-up à l'américaine à découvrir ce soir et demain au théâtre Jardin Passion à Namur -... Pas facile d'être humoriste en Belgique de se faire connaitre ou simplement pratiquer et s’exercer à l’humour. C'est sur ce constat que, Raph et Rudy, comme ils se font appeler, ont décidé de lancer leur projet. Ils ont créé "WHAT THE FUN". Ils sont tous le deux humoristes et improvisateurs. Leur objectif : permettre aux humoristes amateurs de monter sur scène. Ils vous propose ce soir et demain de venir découvrir des artistes sur scène au théâtre Jardin Passion à Namur Ce qu'ils proposent c'est du " stand up comedy" à l'américaine. Rudy Lejeune coordinateur du projet était l’invité de Namur Matin. Il nous a dévoilé les subtilités du genre. Rendez vous ce soir à 20H30 ainsi que ce jeudi, Rue Marie-Henriette à Namur. Infos ici Le What The Fun reçoit les humoristes québécois de l'ENH ! L’école nationale de l'humour à Montréal. Demain jeudi: What the fun version traditionnelle Rendez-vous au théâtre Jardin Passion dès 19h30 situé au 39 rue Marie-Henriette à Namur. 15 euros l'entrée 10 euros pour les moins de 26 ans Toutes les infos sur whatthefun.be