Du nouveau dans le traditionnel calendrier des pompiers!

Le calendrier des pompiers de Bruxelles revient pour une 3ème édition, et cette année en plus des hommes, des femmes seront mises à l’honneur.

Le service des pompiers qui compte de plus en plus de femmes, que ce soit dans les troupes ou en tant qu’officier, a voulu mettre la gente féminine en avant après 4 ans d’absence : " Après 4 ans d’attente elles l’ont fait ! […] Elles ont bien voulu poser pour la bonne cause " précise Fabian Debaucheron, sergent chez les pompiers de Bruxelles.

Des femmes un peu plus sur la réserve ?

Les clichés sont sobres étant donné qu’elles n’ont pas retiré le haut : " C’est soft, c’est pas vulgaire du tout, elles ont un top au-dessus. On voit qu’elles sont musclées au niveau des bras, au niveau des abdos ".

A qui profitera cette vente ?

Tous les bénéfices de ces calendriers seront reversés à 3 associations précise Fabian Debaucheron, sergent chez les pompiers de Bruxelles : " La première c’est "Pinocchio", une ASBL qui s’occupe des enfants victimes de brulures. La deuxième, c’est pour les personnes paraplégiques qui font du " handbike ". Et la troisième, c’est pour une ASBL qui s’occupe des pompiers qui ont un cancer […] Il est désormais prouvé qu’aller au feu contamine "

Comment se les procurer ?

Ils sont en vente à la Fnac et disponibles sur commande dans les " Night and Day ". Il est également possible d’appeler le service des incendies de Bruxelles pour passer commande. Prix : 10 euros .