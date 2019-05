Du 6 au 28 juillet 2019, VivaCité est "Complètement Tour" !



Le 106e Tour de France est a suivre chaque jour en direct des 21 étapes. Vous ne manquerez rien de la course avec les commentaires de Samuel GRULOIS et d'un de nos consultants Gérard BULENS. Toute la journée, les dernières infos sur l'étape et les coureurs, la vie des coulisses ou la découverte des régions traversées avec Jerome HELGUERS et Lise BURION. Sans louper l'arrivée en direct et en intégralité !



Le tout ponctué quotidiennement par notre nouvelle émission, de 18 à 19H "Complètement Tour", animée par David HOUDRET avec les réactions, les interviews et la parole donnée aux fous du vélo et de la Grande Boucle! Sans oublier les avis bien tranchés de notre "Sage Complètement Tour", Jean-Luc VANDENBROUCKE et une plongée dans la vie quotidienne de l'équipe "WANTY-GOBERT" avec notre "Infiltré Complètement Tour".



De plus, lors du "Grand Départ du Tour" en Belgique, VivaCité propose des émissions spéciales du jeudi 4 juillet (pour la présentation des équipes) au dimanche 7 juillet 2019 de 14 à 19H, en direct de Bruxelles ainsi que le lundi 8 juillet 2019, de 11 à 13H, au départ de Binche!