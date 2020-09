Du 24 au 27 septembre, c'est le Grand Nettoyage... d'Automne en Wallonie

"Après tout, il n’y a pas de saison pour être propre". Cette année, le Grand Nettoyage de Printemps aura lieu les 24, 25, 26 et 27 septembre aux quatre coins de la Wallonie.

Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande action en Wallonie où les citoyens sont invités à faire ou rejoindre, des équipes pour nettoyer leur environnement. Les Wallons sont les ambassadeurs de la propreté publique.

Initialement prévue en mars dernier, la 6e édition de l’opération a été reculée en septembre au regard des recommandations du Conseil National de Sécurité.

Lancée en 2015 cette grande action de sensibilisation a mobilisé 10.000 participants en 2015, plus de 40.000 en 2016, près de 80.000 en 2017, plus de 110.000 en 2018 et 163.000 en 2019…

Grâce à tous les bénévoles, 499 tonnes de déchets sauvages ont pu être ramassées.

Les inscriptions pour cette édition sont terminées, mais vous pouvez suivre la progression des différentes équipes mobilisées pour la propreté via les pages Facebook et Instagram de Wallonie Plus Propre avec les #WalloniePlusPropre et #GNP2020.

Plus d’info sur : https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/