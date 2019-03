Du 22 au 24 mars, Grand week-end promotionnel' LE PRINTEMPS AU JARDIN' pour les centres de jardinage et pépinières wallons et de la région bruxelloise.

Grand week-end promotionnel pour les centres de jardinage et pépinières wallons et de la région bruxelloise.

Le but est de mettre les jardineries francophones en avant et de vous stimuler à renouveler les plantes gelées, à changer un parterre de vivaces, à faire l'amendement printanier, bref à apporter du parfum et de la couleur dans le jardin, dans la maison. Une opération sous l’égide de l’Association Belge des Jardineries. Du 22 au 24 mars, en Wallonie et à Bruxelles.

Remportez 1 bon d'achat de 50 € à valoir auprès de l'une des jardineries participantes

Pour info : Ateliers “Mon 1er Potager” pour les enfants de 6 à 12 ans

Samedi le 23 mars à 11 h et 16 h dans les jardineries Delbard:

Delbard Ath: www.floragri.be

Delbard Carnières: www.lajardinerie.be

Delbard Frameries: www.lespiedsdanslherbe.be

Delbard Nivelles: www.serralux.be

Infos ici à leprintempsaujardin.be