Du 2 au 5 mai prochain, le Cinéma Palace et la ville de Liège  se couvrent de suspens ! 

Côté programmation, outre sa compétition officielle longs métrages (8 films prometteurs venant du monde entier), sa compétition documentaires, celle des courts métrages (rassemblé en une seule séance désormais mythique, la célèbre NUIT SERA COURTS du Festival - à voir le vendredi 3 mai dès 20h30), le Festival ouvre une 4ème compétition bien d’en l’air du temps, celle des SERIES POLICIERES " avec 8 films inédits (Série 1, épisode 1) à découvrir durant les 4 jours. Sans oublier quelques belles Avants Premières, dont deux mondiales, et bien d'autres films hors sélection, souvent accompagnés de débats autour de sujets forts tel que la peine capitale, les lanceurs d’alerte, la problématique migratoire, la corruption, le droit des femmes, ...une thématique policière élargie afin de se faire source et écho des problèmes de société !

Un Festival ciblé pour les familles, les jeunes, les cinéphiles, les professionnels,.. avec pour tous des activités adaptées. Parmi les incontournables du Festival, citons la reconstitution du Grand Procès au Palais de Justice de Liège, les Rencontres Insolites, les Métiers de l'Ombre, l’Atelier des Faussaires (notre exposition clandestine de faux tableaux) ou encore les Petits Déjs du Festival offerts aux festivaliers du samedi et dimanche matin avant la séance. Parmi les nouveautés, ne manquez pas le Drive-In Movie Night du Festival à la Médiacité.

Et bien entendu, fidèle à sa réputation, il devrait régner cette année encore un esprit d’échanges et de rencontres au Festival avec entre autre l’accueil d’invités prestigieux pour composer les différents jurys et les invités de marque du Festival. Notons déjà la présence éblouissante de Madame Nathalie Baye, présidente du jury Longs métrages de cette 13ème édition qui a plutôt fière allure.

Rendez-vous le 5 mai prochain pour le verdict !

http://festivaliege.topdutop.be/