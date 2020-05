Une bonne nuit de sommeil c’est quelque peu la nourriture de l’esprit et face à cela, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il est bien des variables qui sont à prendre en compte afin de déterminer si nous avons engrangé un nombre suffisant d’heures de sommeil pour qu’il nous soit bénéfique. Certains aussi ressentent avoir besoin de bien peu d’heures pour se ressentir en forme là où d’autres feront pratiquement le tour de l’horloge pour avoir un ressenti de repos réel. Certains sont du matin, d’autres du soir. Le sommeil est vraiment singulier pour chacun de nous et selon nos circonstances de vie, nos tempéraments, notre âge, notre environnement, nos activités…

Ce tableau est présenté sous forme de demi-lune et reprend tout en nuance et couleurs le nombre d’heures de sommeil recommandées en fonction de chacune des 9 tranches d’âge : nouveau-nés (14 à 17 h) ; nourrissons (12 à 15 h) ; bébés (11 à 14 h) ; jeunes enfants (10 à 13 h) ; enfants (9 à 11 h) ; adolescents (8 à 10 h) ; jeunes adultes (7 à 9 h) ; adultes (7 à 9 h) ; seniors (7 à 8 h).

Votre chronotype

Dormir un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Votre chronotype est déterminant - © MirageC - Getty Images

Le chronotype décrit chez chaque individu sa tendance à être plus efficace le matin ou le soir : certains sont en effet plutôt des lève-tôt, plus efficaces le matin, d’autres des couche-tard, plus actifs le soir et enfin d’autres ont un chronotype " intermédiaire ". Le chronotype est lié à l’horloge interne de l’individu, à ses gènes comme par exemple, le gène PER3.

Ainsi pour certains, le réveil aux aurores est un calvaire en soi alors qu’il est naturel pour d’autres. On suspectait déjà des différences génétiques d’être à l’origine de cette inégalité mais des chercheurs ont été plus loin, en débusquant des mécanismes à l’œuvre à l’intérieur des cellules humaines en cultures.

Comme la plupart des animaux, les humains sont calés sur le rythme circadien, c’est-à-dire de 24 heures comme le reprécise "futura-sciences.com".

Ce rythme circadien personnel n’est pas qu’une simple question d’habitude. La nature a fait de nous des animaux diurnes et ce cycle modifie considérablement un grand nombre de fonctions biologiques, des capacités intellectuelles à la digestion en passant par l’activité rénale ou les sécrétions d' enzymes. Cette variation se lit dans l’utilisation des gènes par les cellules : pour environ 10% d’entre eux, leur expression (c’est-à-dire leur lecture et la transcription en protéines varie selon un rythme circadien.

Rien n’est davantage avéré actuellement, la seule certitude établie est que notre chronotype est bel et bien inscrit au plus profond de nos cellules. C’est bien, d’ailleurs, le sentiment du couche-tard arraché à ses rêveries par la sonnerie du réveil.

On le sait aussi, les activités pratiquées le soir (sport), les écrans, peuvent décaler l’heure d’endormissement. Mais le chronotype correspond au rythme biologique de l’individu lorsqu’il n’est pas perturbé par ces facteurs extérieurs. L’âge peut aussi influencer le chronotype, les personnes âgées ont en effet tendance à se lever plus tôt.

Il est des normes donc énoncées mais chacun selon son âge, ses habitudes de vie, son chronotype sera plutôt de tendance à accumuler un grand nombre d’heures de sommeil pour être bien ou l’inverse.

Etre à l’écoute de son propre corps qui vous révèle bien des vérités, pour qui sait l’écouter et le respecter, est le meilleur des conseils à suivre pour se fondre idéalement à nos besoins d’heures de sommeil, pour se sentir bien !