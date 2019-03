Dormir moins de 7 heures par nuit impacte notre santé

Dormir moins de 7 heures par nuit a de graves répercussions sur notre corps !

Dormir peu ou mal nuit à notre corps et pas seulement du point de vue de l'humeur ou de la consommation d'énergie, il existe bien d'autres problèmes que le manque de sommeil peut apporter.

Un homme adulte, en moyenne, devrait dormir entre 7 et 9 heures par nuit.

Malheureusement la plupart d'entre nous dort moins ou ne considère pas important de se reposer tout ce temps. En fait, le sommeil joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre corps et un manque de sommeil entraîne de graves conséquences.

Un mauvais sommeil peut entraîner une prise de poids : le sommeil agit sur plusieurs fonctions de notre organisme, dont l'une est liée aux molécules qui régulent la sensation de faim. En dormant moins, on a faim plus souvent, surtout de sucres et de graisses que le corps réclame.

Dormir peu ou pas du tout peut causer des problèmes de peau : passer des nuits blanches ou dormir quelques heures ne causent pas seulement les cernes sous les yeux, cela peut aussi causer d'autres problèmes de peau. Il peut, par exemple, endommager le collagène, la protéine qui maintient notre peau lisse et souple, ce qui favorise le vieillissement prématuré.

Ne pas beaucoup dormir peut aussi causer des maladies plus graves : crises cardiaques, arythmies cardiaques, hypertension, diabète, accidents vasculaires cérébraux. En outre, on estime que 90% des personnes souffrant d'insomnie peuvent souffrir de troubles associés, parfois non manifestes.

Dormir peu ou mal entraîne une détérioration de la mémoire : le sommeil aide à stocker et à consolider les données assimilées pendant la journée. Si nous ne nous reposons pas assez longtemps, notre cerveau n'est pas en mesure d'effectuer cette activité de façon satisfaisante.

Ne pas se reposer entraîne des processus de ralentissement cognitif : l'attention, la concentration et les capacités de résolution de problèmes diminuent. En outre, on éprouve des difficultés d'apprentissage.

Dormir moins de 6 heures par nuit vous prédispose davantage à souffrir de dépression :l'insomnie devient un terrain fertile pour l'apparition de formes de dépression et d'anxiété.

Le manque de sommeil diminue la libido : le désir sexuel est aussi lié au sommeil. Ne pas se reposer correctement entraîne une baisse de la libido.