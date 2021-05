Doria D reprend "Papoutai" et offre une version lancinante de ses premiers titres à la Fête de l'Iris

Influencée par les artistes de son temps que sont Billie Eilish , Lomepal ou bien Nekfeu , ce titre enivrant évoque la dépendance affective et toxique d'une relation amoureuse passée.

Dès son enfance, Doria Dupont de son vrai nom, est plongée dans la musique grâce à sa grand-mère qui l'emmenait faire des spectacles musicaux dans des homes . Étudiante en communication, elle foule des premières scènes ouvertes avec sa guitare en 2019. Son explosion arrive en 2021 lorsqu'elle sort en janvier le clip de Dépendance . Une capsule introductive qui l'accompagne fait le buzz sur TikTok , entraînant en quelques semaines plus de 200.000 streams sur Spotify et désormais presqu'un demi-million de visionnages sur YouTube.

Depuis le lancement de son premier single Dépendance, Doria D vit un rêve éveillé. La jeune Néo-louvaniste tourne en boucle en radio. Le refrain entêtant, le timbre de voix éraillé et le balancement désabusé opéré par la basse, mais qui monte en puissance au fur et à mesure du morceau, réunissent les ingrédients d'un grand tube.

La chanteuse néo-louvaniste de 21 ans est l'une des artistes les plus en vue depuis quelques mois. Doria D s'est confrontée, comme cinq autres talents belges, à une scène atypique pour la Fête de l'Iris : la Basilique de Koekelberg.

Doria D, qui travaille sur la réalisation d'un album et dont le premier EP paraîtra prochainement, a naturellement interprété son titre Dépendance dans une version plus calme et lancinante.

Elle a aussi joué deux autres compositions personnelles dont les titres collaient plutôt bien à l'atmosphère spirituelle du lieu de ce showcase : Sur ma tombe et Ame dans le néant. Ces chansons étaient rythmées par les timbres feutrés des claviers et d'un sampling pad.