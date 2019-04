Doc Geo : Les rêves sont importants pour notre santé ! - la vie du bon côté - 12/04/2019 Les rêves sont un moyen de faire "sortir" des choses de notre corps. On se laisse guider par nos intuitions car le rationnel n'est pas là pour tout contrôler. Malheureusement, beaucoup ne rêvent plus à cause des somnifères et des antidépresseurs. Ils sont comme assommés et ne savent pas faire ce travail d'exorcisme de leurs difficultés. Pas mal de patologies en découlent...