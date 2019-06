Doc Geo : Le bien être des personnes souffrant d'Alzheimer - la vie du bon côté - 03/06/2019 Le sens du beau et de la musique reste bien présent chez les personnes souffrant d'Alzheimer. C'est notamment pourquoi, dans les maisons de repos, on fait chanter tout le monde, même ceux qui ne parlent plus ! Ce qui est excellent, car on sait qu'un malade d'Alzheimer n'a pas de perte de neurones mais c'est la connexion entre les cellules qui n'est plus bonne. Il faut donc essayer de recréer ces connexions !