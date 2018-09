Les troubles du sommeil peuvent être le signe d'une forme de dépression, de burn out ou de tracas. Si on est fatigué en se levant le matin, c'est plutôt d'ordre dépressif. Par contre, si on est fatigué le soir, c'est qu'on est malade. Quant à la durée de sommeil, l'idéal est de dormir entre 6 et 8 heures par nuit !