On peut devenir son propre coach quand on posséde les bons outils et une excellente connaissance de soi. Se délivrer des dépendances physiques et psychiques améliore la santé. La Belgique se classe en 15ème place européenne dans la perte d'années de vie en bonne santé !!! Cette mauvaise position est notamment due aux douleurs dorsales, au tabac, à l'obésité et à l'alcool.