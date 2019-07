Dites adieu aux odeurs de transpiration grâce à 5 méthodes naturelles

Votre déodorant n’est plus suffisant par cette chaleur ? Vous refusez les nombreux mauvais composants des produits industriels ? Découvrez quelques astuces naturelles pour lutter contre la transpiration.

Optez pour les tissus naturels

En effet, le lin, le coton et le bambou sont d’excellentes matières pour absorber vos odeurs de sudations.

En temps de grosses chaleurs, oubliez les vêtements en polyester et en acrylique. Lorsque vous transpirez, les tissus synthétiques empêchent l’évaporation de la sueur.

Les miracles du bicarbonate

On en entend beaucoup parlé en ce moment, et c’est pour cause ! Sous vos aisselles, le bicarbonate empêche les bactéries de se développer et a donc un impact positif sur les odeurs.

Aujourd’hui, il est fréquent de voir les ménages créer leur propre déodorant, tout simplement pour ne pas utiliser des déodorants à base d’alcool ou de pierre d’alun qui peuvent parfois "agresser" le corps.

Le citron, pas que dans le mojito

Bien qu’un bon mojito puisse vous rafraîchir, le citron peut également être utilisé pour votre peau. Coupez le citron en deux ou en rondelles et frottez-le sur vos aisselles, il réduira les odeurs en un seul zeste !

Le vinaigre de cidre

A côté de son pouvoir antiseptique, le vinaigre de cidre est un très bon désodorisant naturel.

Le concombre en rondelle

Habituellement mélangé avec de la vinaigrette dans une salade d’été, le concombre parvient à réguler vos glandes qui, elles, sont responsables de la transpiration.

AFP/ RTBF TENDANCE