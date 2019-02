Distillerie Raedermacher à Raeren et Meule du Plateau à Herve

Partons d’abord à Raeren dans l’Est du pays, qui regorge de gourmandises exceptionnelles comme les salaisons de Montauer, la Moutarderie Belge de Raeren ou encore dans le même village, la distillerie Radermacher qui retient notre attention aujourd’hui.

Cette distillerie est d’abord une histoire de famille…

Effectivement car elle a été fondée en 1836 et actuellement elle en est à la cinquième génération et elle est une des plus anciennes distilleries de Belgique qui peut se prévaloir d'une très longue tradition.

Tout commence avec Peter Radermacher, agriculteur de métier, qui entreprend la fondation d'une distillerie de genièvre. Ensuite l’entreprise est transmise de père en fils jusqu’au décès de Lambert Radermacher en 1983 qui a toujours regretté l'absence d'un fils à qui remettre ses activités, mais son petit-fils Bernard Zacharias qui hérite de la passion et l'amour du métier de son grand-père et qui est toujours aux commandes…

Cette distillerie propose-t-elle des produits spécifiques ?

Elle élabore une vaste gamme d'eaux-de-vie, de liqueurs, de pékèts aux fruits, de whiskies, de vodka, de rhum et gin bio... Elle vise le “top niveau” du marché européen tout en restant fidèle aux traditions et aux recettes ancestrales et ne lésine ni sur la qualité ni sur la variété des produits proposés.

La distillerie Radermacher produit des alcools bios ?

Des produits Bio tels que la gamme 1836 qui développe des produits bio comme une Vodka, plusieurs Gins aux arômes différents et un rhum qui sont tous des produits exceptionnels. Ajoutez à un whisky Lambertus 10 Years (créé en mémoire de Lambert Raedermacher) est vieillit en fûts de chêne neufs de la région du Calvados.

Mais à côté de cela vous avez aussi le fameux Woodberries, un mélange subtil d'eau-de-vie et de jus de fruits naturels (cerise noire, mûre, framboise, cassis) le Maître Pierre, O d'Aubel une eau de vie qui combine le meilleur de la poire et de la pomme ... Et tant d’autres produits à découvrir sur leur site et ensuite dans votre verre.

Distillerie Radermacher

Spitalstrasse, 50 à 4730 Raeren

Tél : 087/85.82.32

https://www.distillerie.biz/

Herve

La Meule du Plateau

Ce n'est pas tous les jours que se crée une nouvelle fromagerie même sur le plateau de Herve.

C’est l’histoire d’un rêve un peu fou de Jean-Marc Cabay qui depuis 20 ans voudrait fabriquer un fromage d’alpage mais dans sa région d’origine.

Ce rêve porte le nom de son pays et du foin qui donne un lait de grande qualité : la Meule du Plateau

Il s’agit d'un nouveau fromage de garde au lait cru à pâte pressée cuite, au lait cru, à l’affinage naturel de 6 mois sur des planches d’épicéa.

La Meule du Plateau se caractérise par une texture lisse et fondante, à la fois souple et ferme. Son affinage naturel lui confère des saveurs complexes qui varient au fil des saisons.

Petit plus, la Meule du Plateau ne contient pas de lactose. Celui-ci est naturellement consommé par le fromage durant sa demi-année d’affinage.

Ce fromage se déguste avec du bon pain et un verre de cidre artisanal.

Coupé en lamelles, il se marie à merveille avec une salade de roquette, de fins dés de betteraves rouges et le tout rehaussé d’une vinaigrette à l’huile de truffe.

" Meule du Plateau " qui sera mis au jour le week-end des 16 et 17 février.

Rendez-vous : Rue de Charneux 32, 4650 Herve