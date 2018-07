Disney, même pour les plus petits !

Quand on pense "parcs d’attraction", on pense souvent que c’est pour les familles avec des enfants déjà d’au moins 6-7 ans. Mais, à Disneyland Paris, on a pensé à tous les publics et même aux tout petits, avec de nombreux services et bons plans… J’ai testé Disneyland avec un enfant de presque 3 ans et il y a plein de services qui facilitent la vie, notamment quand on séjourne sur place: par exemple, il y a un service de babysitting dans les hôtels (par exemple le temps d’aller au resto le soir), il y a des aires de jeux et des bassins pour les enfants dans les piscines… Dans les parcs, on peut louer une poussette; il y a des coins bébés pour préparer les biberons ou le repas et pour changer les langes. D’ailleurs, les boutiques du parc vendent également le nécessaire comme des couches et des repas pour bébés. Et, dans les restos, il y a toujours des chaises bébés et des menus enfants. Bien pensées également: les bornes de "rassemblement" dans le parc. Si vous perdez de vue votre enfant, le personnel du parc l’amènera à l’une de ces bornes pour vous attendre.

Bon à savoir: à Disney, les enfants de moins de 3 ans ne paient pas l’entrée au parc et, pourtant, plein d’attractions sont prévues pour eux… Il y a aussi souvent des promos pour les moins de 12 ans. En fait, pour aller directement aux attractions adaptées aux âges de vos enfants, il faut regarder le plan des parcs, qui indique, pour chaque attraction et activité l’âge et la taille minimum. Ce qui est sûr, c’est que toutes les attractions de Fantasyland (dans le Parc Disneyland) et de Toon studio (dans le parc Walt Disney studio) sont accessibles aux plus petits, accompagnés d’un adulte bien sûr. Il y a par exemple les voitures de Cars et d’Autopia, les tasses à thé d’Alice au Pays des Merveilles, les wagonnets de Ratatouille ou de Peter Pan. Parmi les spectacles à voir avec les plus jeunes, il y a l’incontournable "Mickey et le Magicien" et les parades de fin de journée. Ils sont évidemment émerveillés de voir en vrai les personnages de dessins animés. Le parc organise des sessions rencontres à certains endroits avec les personnages Disney pour prendre des photos. Il y a même des repas en compagnie des personnages!

Tout ça c’est génial pour les enfants mais, en tant que parent, on veut profiter des attractions les plus sensationnelles, inaccessibles aux enfants... Pour cela, il y a un très bon plan: c’est le "Baby switch", qui permet au parent, qui a attendu avec l’enfant pendant que l’autre parent profitait de l’attraction, d’ensuite directement accéder à son tour à la même attraction sans faire la file. Autre bon plan pour éviter les files, c’est le Fast Pass… Pour certaines attractions (et ça vaut pour tout le monde, pas que pour les familles), vous pouvez prendre un ticket à un borne qui vous proposera de revenir à une heure précise. Vous avez alors accès à l’attraction directement, à l’heure indiquée.

Il y a encore plein d’autres trucs et astuces à connaître pour se simplifier le séjour en famille à Disney. Par exemple, si vous logez dans un des hôtels Disney, vous avez accès au parc entre 8 heure et 10 heures, soit 2 heures l’ouverture du parc au public. Cela vous évite d’être dans la foule avec les enfants. En plus, le fait d’y aller tôt permet de faire une pause à la mi-journée pour la sieste et y retourner en fin de journée quand les enfants sont bien reposés!