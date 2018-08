Direction l'Australie pour la visite de la semaine à Pairi Daiza

Philippine se glisse chaque semaine dans la peau des soigneurs de Pairi Daiza. Cette fois elle nous emmène du côté de l'Océanie.

C’est vrai que via Pairi Daiza, on voyage pas mal ces temps-ci vous ne trouvez pas ? Et aujourd’hui je vous emmène découvrir le monde des koalas et leurs soigneurs. Je vais surement faire quelques envieux mais c’est vrai, que j’ai eu l’occasion de rencontrer les trois koalas dans leur sanctuaire en compagnie de leurs soigneurs Robin et Yang. Carina, Coca et Zelda de leur petit nom, ce sont les trois koalas de Pairi Daiza qui vivent paisiblement dans leur sanctuaire, entourés de ficus et eucalyptus.

Et comment ça s’est passé ?

Ne vous imaginez pas que j’ai passé mon après-midi à câliner des petites boules de poils, loin de là ! Dès que l’eucalyptus est amené près de leur enclos, il faut tout trier. Il existe en effet différents types à mixer et à regrouper en petits bouquets. Ensuite il faut également les tailler et changer l’eucalyptus un peu partout pour les mettre à disposition des koalas.

Il faut savoir qu’un koala mange en moyenne 200 à 400 grammes de feuilles d’eucalyptus par jour. Des feuilles qui doivent répondre à des critères de qualité très spécifiques. L’eucalyptus de ces petites bêtes est donc fourni par un pépiniériste anglais, qui a auparavant été contrôlé et approuvé par un expert du Lone Pine Koala Sanctuary de Brisbane , c’est un centre de protection et de reproduction australien.

Il faut également s’assurer qu’ils sont en bonne santé tout en ne faisant pas trop de bruit pour ne pas les fruster et qu’ils ne soient pas de mauvaise humeur, vous avez bien entendu, oui oui de mauvaise humeur parce que ce sont des animaux très sensibles.

Verdict ?

Je pense que c’était l’ambiance la plus calme dans laquelle je n’ai jamais travaillé. Il faut savoir que les koalas dorment 20h par jour et ont besoin d’énormément de calme. Ils se nourrissent exclusivement d’eucalyptus frais et doivent donc économiser leurs forces à tout prix.

Pour la petite anecdote, Yang a du rentrer en premier dans leur enclos pour leur parler et les prévenir de ma visite. Il était possible que ces derniers soient de mauvaise humeur et qu’on ne doive pas les déranger. J’ai vraiment eu l’impression d’arriver dans un dortoir avec des petits bébés.

Les Diables de Tasmanie

Je vais rappeler de bons souvenirs d’enfance et de dessin animé à certains puisque j’ai pu découvrir le travail des soigneurs de Tasmanie. Alors je vous arrête tout de suite, n’imaginez pas que j’ai du m’occuper de petits animaux semblables à Taz, le fameux diable du dessin animé. Au contraire, j’ai trouvé de petits animaux curieux, assez méfiants de me voir arriver avec Karine Blanchecotte, l’une de leur soigneuses. On avait tout spécialement prévu pour eux de la viande hachée, car ce sont des animaux qui se nourrissent quasiment exclusivement de viande.

A mon arrivée, j’ai la chance d’échapper au nettoyage et à l’entretien de l’enclos et de directement me rendre auprès des animaux pour les nourrir. Karine me dit tout de suite que si j’ai peur, il est préférable que je n’entre pas dans l’enclos car ce sont des animaux très sensibles au sentiment de peur et à la dominance. Je prends donc mon courage à deux mains et part à la rencontre de ces fameux mammifères armée de mon bol de viande hachée.

Et est ce qu’elle a quelques petites spécificités cette espèce ?

C’est une espèce qui a failli s’éteindre alors que ce soit leur reproduction ou leurs soins, tout est bien contrôlé. Il faut savoir qu’il n’y à qu’en Tasmanie et à Copenhague qu’il est autorisé de faire se reproduire des diables de Tasmanie. Pour la petite histoire, c’est parce que le Prince du Danemark a épousé une fille tasmanienne que le zoo a eu droit à cette seule exception (en cadeau d’une naissance princière) depuis l’interdiction d’export du diable vu qu’il est en voie d’extinction. Ces animaux, menacés par la tumeur faciale. Une maladie vriament pas belle à voir.

Karine et Robin, l’autre soigneur se sont d’ailleurs rendus là bas pour apprendre à comprendre leur fonctionnement et la meilleure façon de les soigner.

Ils ont des petits noms ces diables ?

De fait, on ne les surnomme pas Taz mais Pairi Daiza possède deux mâles : Cradle et Cradoc

Est-ce que ce sont des animaux de tendance aggressive ?

Pour vous donner une idée, le diable de Tasmanie, ça reste le plus grand carnivore de Tasmanie encore vivant maintenant que le tigre a disparu dans ces régions. Il a de bonnes longues dents acérées pour déchiqueter la viande donc on n’en mène pas large s’il est en rogne contre nous. D’ailleurs, Karine m’a expliqué qu’il lui aviat déjà gentiment machouillé le mollet et qu’elle en était sortie avec de bons hématomes. En ce qui concerne l’interaction avec eux, Karine m’apprend à imiter leur petit bruit amical, son qu’elle a appris lors de son voyage en Australie : Arf !

En fait, c’est un son pour dire que tout va bien, on n’est pas là pour se battre. Ce qui permet de lier un contact, pour leur dire qu’on est là, en amis. Et ils nous répondent ! Ce bruit est d’ailleurs à l’origine de leur nom. Les Tasmaniens pensaient qu’ils s’agissaient du cri du diable qui venait de la forêt…"