Direction l'Ardèche avec ses gorges et ses anciens volcans

Nous continuons nos explorations gourmandes en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous faire découvrir un superbe département : l’Ardèche ! Il est possible de rejoindre l’Ardèche en 1h de route depuis Lyon, en suivant le Rhône (le fleuve) qui longe tout le département et qui fait la frontière avec le département de la Drôme, à l’Est. Au niveau des paysages, nous sommes vraiment entre l'Auvergne et la Provence, avec aussi bien des champs de lavande, que des vignobles, oliveraies et des forêts à perte de vue.

Un champs de lavandes - © Routard.com

En Ardèche, il y a aussi des montagnes : les Monts d’Ardèche, qui sont d’anciens volcans. Enfin, il y a ces gorges spectaculaires au milieu desquelles coulent des rivières translucides où vous pouvez vous baigner, comme les Gorges du Doux dans le Nord de l’Ardèche et les fameuses Gorges de l’Ardèche au Sud du département. Ces gorges sont véritablement l’image “carte postale” de la destination. Cette destination est assez sauvage, peu peuplée, avec 59 habitants au km² sachant qu'en Belgique, nous sommes à 374 hbts/km².

Les Gorges de l'Ardèche - © PHILIPPE DESMAZES - AFP

Les Monts d'Ardèche En Ardèche, c'est l'occasion de vous rapprocher de la nature. Pourquoi pas aller à la découverte des anciens volcans qui forment le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ? Les Monts d’Ardèche forment une chaîne de montagnes verdoyantes, recouvertes de vignes, de châtaigneraies, de forêts, avec des rivières qui traversent ces paysages… Ces montagnes sont d’anciens volcans, avec une richesse géologique unique qui leur ont permis de rejoindre la prestigieuse liste des Geopark Unesco. L’activité volcanique a fait que les habitants y ont construit de jolis villages en pierres de lave (noire – certains villages sont classés "Villages de Caractère"), mais aussi des stations thermales, comme Vals-les-Bains. Dans cette nature particulière, vous pouvez faire de superbes balades. Il y a 4300 km de sentiers dans lesquels vous passerez par des lacs de cratère, des cirques et des coulées volcaniques, des orgues basaltiques, des coulées et pointes volcaniques… Notamment autour du Mont Mézenc, point culminant de l’Ardèche avec ses 1754 mètres. Il y a aussi un chouette parcours artistique dans les Monts d’Ardèche où vous pouvez voir des œuvres contemporaines dans la nature.

Les Monts d'Ardèche - © Chamina voyages

L'Ardèche à vélo Pour les amateurs de cyclisme, l'Ardèche est aussi un paradis pour les balades à vélo! Et... il y en a pour tous les niveaux et toutes les envies ! Un itinéraire génial, c’est la Dolce Via : il suit la Vallée de l’Eyrieux (une rivière) sur 90 km, à plat, sur une ancienne voie de chemin de fer. Cet itinéraire est accessible uniquement aux piétons et aux cyclistes. Non seulement les paysages sont spectaculaires mais en plus, vous pouvez faire des pauses pour vous baigner ou faire un peu de kayak.

L'Ardèche à vélo - © Chadam Communication

Le Train de l'Ardèche Autre possibilité, vous pouvez rejoindre un train historique, le Train de l’Ardèche. Il s'agit d'un authentique train à vapeur parcourant la Vallée du Doux depuis le 19ème siècle et donne à voir des paysages que vous ne verriez pas autrement. Vous pouvez grimper à bord avec votre vélo et descendre à Tournon-sur-Rhône, une commune viticole au bord du Rhône. Vous pourrez continuer votre exploration sur la Via Rhôna, un itinéraire international qui longe le Rhône.

Le Train de l'Ardèche - © S.Bridot

Bon plan pour les visites : le Pass’Ardèche Le Pass'Ardèche vous permet de visiter l’Ardèche en toute liberté. Ce dernier vous propose des formules de 3 jours à 39 euros, de 6 jours à 49 euros ou à l’année, 79 euros. Ces différents pass vous donnent accès librement, pendant toute sa validité, à 38 expériences, sites culturels et de loisirs: la Grotte Chauvet qui abrite les plus anciennes peintures rupestres découvertes au monde ainsi qu'à d'autres grottes souterraines, le fameux Train de l’Ardèche, des parcs animaliers, des musées, des châteaux, des vignobles, des sites archéologiques… Vous pouvez l’acheter en ligne sur Ardeche-Guide.com

La Grotte Chauvet - © JEFF PACHOUD - AFP

La Montgolfière L’Ardèche est la terre natale des frères Montgolfier! Ils sont nés à Annonay où vous pouvez vous offrir un vol en montgolfière à l'endroit même où les frères ont inventé leur célèbre ballon à la fin du 18ème siècle!

Vol en Montgolfière au-dessus d'Annonay - © Sports découvertes

La 1ère industrie bijoutière de France L’Ardèche est la première industrie bijoutière de France! Depuis le 19ème siècle, la fabrication de bijoux est l'une des spécialités de l’Ardèche. Ses ateliers et manufactures, employant 800 personnes dans la Vallée de l’Eyrieux, surnommée la "Vallée du Bijou", en font la première industrie bijoutière de France. Pour la découvrir, vous pouvez notamment visiter "L’Atelier du Bijou", installé dans la toute première usine Murat, où, entre autres expériences, vous pouvez vous glisser dans la peau d’un apprenti. Les manufactures sont dotées de magasins où vous pouvez faire des achats à prix d’usine!

La Vallée du Bijou - © Ardèche Hautes Vallées

Retrouvez plus d'infos sur www.retrouveznousenardeche.com