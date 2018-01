Die With Me : la messagerie qui ne fonctionne qu'en cas de batterie faible

Le Belge Dries Depoorter a créé une application unique, pour que toutes les batteries faibles de chaque smartphone "meurent" en même temps.

C'est à la fois poétique et totalement inutile. Die With Me (meurs avec moi) a été conçue comme une application de rencontre, mais s'est rapidement transformée en messagerie d'un genre nouveau. En effet, celle-ci n'est disponible qu'en cas de batterie faible. Si le niveau de batterie de votre smartphone est égal ou inférieur à 5%, l'application vous met en contact avec plusieurs inconnus, tous dans la même situation que vous.

"On voulait créer quelque chose de positif lié aux batteries faibles. Au départ, nous avions eu l'idée d'une application de rencontre dans laquelle vous pouviez engager une conversation avec quelqu'un qui soit proche de vous, et dont la batterie allait également mourir. Si le courant passe, vous pouviez alors continuer la conversation en vrai après avoir rangé votre téléphone dans votre poche. Maintenant on voit ces gens heureux, avec peu de batterie, avoir des discussions entre eux" explique Dries Depoorter au site Motherboard.