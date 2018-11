Dido est de retour sur disque et en concert !

Après 5 années de silence, le douce chanteuse Dido fait son retour et annonce un nouvel album et une tournée mondiale en 2019.

Son cinquième album intitulé "Still on my mind" paraîtra le 08/03/2019 et sera suivi par une tournée, la première en 15 ans !

Elle sera en concert chez nous au Cirque Royal à Bruxelles le 20/05/2019.

Pour mettre l'eau à la bouche de tout le monde, elle vient de publier "Hurricanes", un premier extrait de l'album à découvrir tout de suite ci-dessous !

Vous retrouverez également Dido dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !