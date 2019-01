Dido est de retour avec un nouvel album et un concert belge !

La chanteuse londonienne est de retour après cinq années d'absence avec la sortie prochaine de son cinquième album studio.

Intitulé "Still on my mind", il paraîtra le 8 mars et sera suivie d'une tournée mondiale, la première en quinze ans, qui passera chez nous le 20/05 à Bruxelles au Cirque Royal.

Dido a déjà dévoilé deux titres de cet album qui augurent du meilleur pour le disque, découvrez sans plus attendre "Friends" et "Hurricanes" ci-dessous !

