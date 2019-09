Science is Wonderful! est une exposition gratuite pour faire découvrir le meilleur de la science internationale au grand public. Elle se tient les 25 et 26 septembre 2019 de 9.30 à 19.00 à Tour et Taxis, dans le cadre des EU R&I Days, une conférence d’envergure internationale, dédiée à la recherche et à l’innovation en Europe.

Lancée officiellement le mercredi 25 septembre par Commissaire Tibor Navracsics, l’édition 2019 jette un éclairage particulier sur les projets de recherche financé par l’Union européenne ayant un impact sur la vie quotidienne des citoyens. Science is Wonderful ! propose une variété d'activités qui combinent le divertissement et l'éducation avec la possibilité de découvrir des projets de recherche à la pointe de la technologie dans toute l'Europe et dans le monde. Avec plus de 5 000 visiteurs en 2018, l’exposition est un évènement majeur mettant le grand public en contact avec la science de demain de manière ludique.

Science is Wonderful! : c’est déjà demain !

Deux jours pour découvrir la science et la recherche de façon ludique - © Tous droits réservés

Cette année encore, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer et de poser leurs questions aux chercheurs et chercheuses, de réaliser leurs propres expériences scientifiques, de participer à des visites guidées…. L’opportunité, peut-être, de faire éclore de nouvelles vocations scientifiques auprès de petits et grands.

Au détour des quelque 70 stands, vous pourrez notamment découvrir les projets de recherche les plus avancés d’Europe : une tour éolienne légère et durable, un jeu de détection quantique visant à révolutionner l’imagerie médicale, des polyesters bactériens non toxiques pour remplacer les plastiques, un voyage virtuel sur la Lune, des véhicules automatiques qui communiquent avec les autres usagers de la route… et bien d’autres merveilles technologiques ayant un impact direct sur nos vies.

L’un des principaux défis pour l’Europe aujourd’hui est d’assurer la transition de notre économie, de notre société et de notre planète vers un avenir durable, tout en sauvegardant le bien-être des citoyens.

Les Journées européennes de la recherche et de l’innovation (EU R&I Days) rassembleront politiques, chercheurs, investisseurs, entrepreneurs, industriels… pour définir le futur paysage de la recherche et de l’innovation. Elles seront aussi l’occasion d’informer les citoyens de l’UE sur l’importance de la recherche et de l’innovation pour relever les grands défis sociétaux.