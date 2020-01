Le concombre est un produit phare pour les soins beauté. Découvrez deux recettes à faire à la maison. Facile et bon marché : que demander de plus ? Masque, lotion, gommage… le concombre deviendra votre meilleur allié beauté.

La lotion à base de concombre pour le visage

Deux Elixirs beauté faits maison à base de concombre - © Anna-Ok - Getty Images/iStockphoto

Réaliser une lotion et un lait pour le visage est bien plus facile que vous ne le pensez. Il ne vous faudra en plus que quelques minutes pour réaliser ce produit naturel et excellent pour votre peau. Le concombre possède de nombreuses vertus, et dans ce cas précis, il permet de resserrer les pores de votre peau :

"Le concombre est utilisé en cosmétique depuis la nuit des temps ! Il est excellent pour la peau et permet notamment de la rendre plus lisse et plus lumineuse."

Pour créer votre lotion maison :