Deux associations qui se portent bien!

Picards de Tournai et de Frasnes...

Nous avons reçu ce lundi 26 février dans Hainaut-Rachènes, quelques membres du Bistrot tournaisien qui sont venus parler du cabaret qu'il organise les 2,4,11,17 et 18 mars prochain à la salle Saint-Lazare à tournai,l'occasion de revoir Christelle Lemaire et d'écouter un de ses textes : l'véritape histoire de l'naïade. De Frasnes étaient venus également nos amies du Biscatou, Béatrice Parez et Martine Deffernez. Leur après-midi patoisante aura lieu samedi 3 mars dès 14h30 à la salle l'enVol de Buissenal.Langage savoureux et recettes du même tonneau,Martine nous a donné l'envie de tester ses boulettes au fromage . Voici comment les réussir :

Boules ou froumache gruyère

Conduifes ou ingrédients:

I vos faut des pâtes macaronis côpes ou meume in restant d’pâtes tchûte (pâtes cuites)

Dou lait

Del farene

Dou froumache gruyère

Dou gambon

Del chapelure

Des eues (des œufs)

Du sée, du poife

Mise à l’ouvrache:

I faut tchure vos pâtes ne trop fô, i fô les passer ou passe vite pou qui n’fuche te ne trop écrasées

Côpe el gambon ée morceue

Prépare eune sauce béchamel ne trop liquite et ajoute el froumache,

mélangie les pâtes aveue el béchamel, el gambon et ajoute les gaunes

d’eue.

Vos peuve fée des grosses boulettes pou les minjie (manger)

ée étrée ou des pu ptites pou l’apéritif, vo les passe d’vée el blanc d’eue

et aprée d’vée el chapelure

I faut les tchure devée el graisse à frite

Si vos les minjies ée étrée eune noque de mayonaise maison sara el bienvenue