Détecter les déchets plastique grâce à un satellite !

Le nouveau projet de l’agence spatiale européenne consiste à évaluer la pollution des océans. Grâce au satellite Sentinel 3A, qui permet d’observer la couleur de l’eau, l’ASE peut étudier la surface de l’eau et estimer la concentration de phytoplancton, de la suivre dans le temps et l’espace et de procéder à la localisation des plastiques.