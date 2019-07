Déserter de temps en temps le lit conjugual, bonne ou mauvaise idée ?

Selon un article de Slate.fr, il serait recommandé de déserter le lit conjugal une nuit par semaine ou une nuit par mois. Nous avons contacté une sexologue pour en savoir plus.

Selon la sexologue Marie Tapernoux, ce n'est pas aussi simple que cela : "Cela pourrait être une piste mais ça dépend toujours d'un couple à l'autre et ce qu'ils ont déjà tenté de mettre en place. Cela peut être intéressant mais il y a des risques et il faut être prudent". Pour la sexologue, cela permettrait de casser la routine : "Cela peut-être intéressant dans cette optique, d'essayer de réveiller quelque chose. À ce moment là, pourquoi pas ! Nous avons que, quand il y a de l'espace, il y a aussi plus de désirs. On pourrait se dire que ça peut être sympa de se surprendre, qu'il y a à nouveau plus de surprises. Un peu comme au début de la relation où on vit séparement et où on crée un espace un peu plus éveillé au niveau du désir. Maintenant, il y a quand même des risques parce que les couples peuvent créer de l'espace et ensuite une distance. Par conséquent, il s'agit plus d'une sorte de fuite ou d'évitement que d'un rapprochement et c'est là que ça peut devenir dangereux. Au niveau de l'intimité, ils peuvent aussi passer à côté du fait d'avoir du désir en pleine nuit et de réveiller son partenaire".