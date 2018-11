Des souris, un artiste... Deux destins qui font le cliché!

La petite minute toute tendre & mignonne ... On like et donc on partage !

Les souris sont très discrètes, et qu’on le veuille ou non, elles font partie intégrante de notre quotidien. Hélas, elles n’ont pas bonne presse et nombreuses sont les personnes qui tentent de s’en débarrasser par tous les moyens dès qu’un rongeur pénètre dans leur maison. Mais l’artiste dont nous allons vous parler aujourd’hui a une vision totalement différente de la chose. Originaire de Sheffield au Royaume-Uni, Simon Dell est un photographe qui se passionne pour le monde animalier, et qui en a d’ailleurs fait son métier.

Récemment, alors qu’il était dans son jardin, Simon Dell a fait la découverte d’une petite colonie de souris. Mais plutôt que de les chasser, l’artiste a eu l’idée de leurs construire un village miniature dans lequel elles pourraient se sentir bien. En contrepartie, notre homme s’amuse à les photographier et réalise de superbes clichés qui leur rendent parfaitement hommage.

Les souris vivent paisiblement leur quotidien dans ces habitations en bois, en pierre et en mousse aménagées par l’artiste, sur mesure. Et voici ce que Simon Dell nous dit quand on l’interroge au sujet de son village miniature :