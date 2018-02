Des recherches sur la maladie d'Alzheimer à l'Université de Liège

Le Centre de Recherche du Cyclotron de l'Université de Liège mène de nombreuses recherches sur le fonctionnement du cerveau :

Elles portent notamment sur le sommeil, la cognition, l'impact de la lumière, le vieillissement et la maladie d'Alzheimer.

Des recherches sont actuellement en cours sur d'une part le lien entre la maladie d'Alzheimer et le sommeil et vieillissement et d'autre part sur les bienfaits des siestes.

Et pour trouver des réponses à ces études, le Centre de Recherche du Cyclotron lance un appel. Ils sont actuellement à la recherche de 150 volontaires qui pourront peut-être apporter des réponses à ces questions.



Alors si vous désirez prendre part à ces études, rendez vous sur le site http://www.giga.uliege.be/crc