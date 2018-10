Des préservatifs vegan, écolo, sans gluten... Ça donne envie !

_ - © Tous droits réservés

En une année, environ 27 milliards de préservatifs ont été fabriqués et vendus dans le monde, représentant des tonnes de déchets non biodégradables qui finissent à la poubelle, ou pire, dans la nature. Pour contrer cette situation, de plus en plus de personnes se tournent vers les préservatifs écolo. Il existe même sur le marché des préservatifs vegan. Car si le temps des boyaux de mouton ou des vessies de porc et de chèvre est révolu, comme ce fut le cas dans les civilisations anciennes égyptienne et romaine, aujourd’hui, les préservatifs ne sont pas totalement exempts d’éléments d’origine animale.

Que contient un préservatif ?

De nombreux préservatifs fabriqués notamment en Asie sont composés en latex synthétique, auquel est souvent ajouté des conservateurs, stabilisateurs, lubrifiant et arômes chimiques. Des substances pouvant provoquer irritations et allergies chez certaines personnes. D’autres contiennent du plastique, le polyuréthane, un dérivé du pétrole. Voilà qui pourrait couper toute envie ! Cela est aussi problématique en cas de crise pétrolière. Pour preuve, depuis le début de la crise du pétrole au Venezuela, une boîte de préservatifs peut atteindre plusieurs centaines d’euros !

Il existe également des préservatifs en latex naturel, issu de la saignée de l’hévéa, arbre à caoutchouc. Mais de la caséine, une protéine obtenue par le caillage du lait, est ajoutée pour les rendre plus souple. Les vegan s’en détournent donc.

Dans une interview accordée à Pourquoi docteur en 2017, Gabrielle Lods, la créatrice de la marque suisse de préservatifs vegan Green Condom indiquait : "De nombreux composants sont utilisés pour rendre le latex plus doux et plus fin, mais les fabricants ne sont pas tenus de les indiquer. C’est la même chose pour les couches culottes et les tampons hygiéniques. Quand on sait comment ces produits sont employés, je trouve que c’est une hérésie."