Des plantes sur les toits des bus !

Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet et c'est l'Earth Overshoot Day, ce qui signifie le Jour du dépassement. En six mois, nous avons consommé toutes les ressources que la planète pouvait nous fournir en un an. Donc, nous vivons à crédit. Nos émissions de gaz à effet de serre sont plus importantes que ce que les océans et les forêts peuvent absorber. Résultat des courses : il faut agir ! Quelles sont les solutions ? Virginie en a puisé une dans la presse française...

Plutôt que de s'alarmer, agissons ! À l'heure actuelle, partout dans le monde, des solutions se mettent en place avec, parfois, beaucoup de créativité ! Une toute nouvelle solution pointe le bout de son nez. C'est Virginie qui nous en parlait ce matin : "Au rayon nouveauté, on voit apparaître des bus à toitures végétales comme c'est le cas notamment à Singapour et Madrid. Ce sont des bus sur lesquels on a installé des jardins sur les toits. Ces derniers permettent de rafraîchir l'habitacle du véhicule ainsi que les usagers et de se passer d'air conditionné ce qui permet de réduire la consommation d'essence. Donc, non seulement les plantes absorbent les métaux lourds mais elles permettent également d'humidifier l'air, de réguler le climat des villes et en plus de ça, de jouer le rôle d'airco ce qui est absolument génial ! Les plantes sont sélectionnées parce qu'elles sont résistantes à la sécheresse, qu'elles ne demandent pas beaucoup d'entretien, qu'elles sont couvrantes et qu'elles se développent facilement."

Ce concept est actuellement testé à Singapour et à Madrid : "À Singapour, il s'agit d'une expérience pilote qui a commencé en mai dernier et qui va se dérouler pendant trois mois. Ensuite, la ville fera le bilan. Tous les bus sont pourvus de ces toits avec 6m² de plantes par bus. C'est à espérer que ce phénomène plaise et touche d'autres villes dans le monde".